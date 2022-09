Miloš Vučević: Predlog nove Vlade do 25. septembra

Vesti Premijerka će do 25. septembra predložiti novu Vladu, do sada je nedostajala sinhronizacija među ministrima, očekuje dobru prosrpsku vladu i sebe ne vidi kao naslednika Aleksandra Vučića na čelu SNS-a, rekao je danas gradonačelnik Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je danas da će premijerka Srbije Ana Brnabić do 25. septembra izneti predlog za sastav nove Vlade. "Biće dinamično. Potrebno je vreme da se poslažu sve kockice. Glavni rok za izbor Vlade je do 13. oktobra", rekao je on. Naveo je da je mnogo bitnije od sastava vlade to kakva će se energija dovedi i da li će sprovesti Srbiju kroz "lavirint" koji nas očekuje, a istakao je i da je do sada nedostajala "sinhronizacija među