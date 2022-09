"Bežite, bićete poslate na klanje"

Predsednik ruske Državne dume Rusije Vjaceslav Volodin pozvao žene koje žive u Ukrajini da se presele u bilo koju drugu zemlju kako ne bi bile mobilisane.

On je ocenio da su žene za Vašington i Brisel samo potrošni materijal. "Sve dok Ukrajinke imaju priliku da napuste zemlju, trebalo bi da je iskoriste i da se presele u bilo koju drugu zemlju, inače će se sve završiti mobilizacijom i bićete poslati na klanje", naveo je Volodin na Telegramu. On je podsetio da je Kijev odlučio da od 1. oktobra stavi žene, uključujući trudnice i one sa malom decom, u vojni registar, prenosi Tass. "Vašington i Brisel zahtevaju da