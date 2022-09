Mute se svađao sa sudijom, radio sklekove VIDEO

Misija Francuza Korentana Mutea u Njujorku završena je u četvrtom kolu.

On je izgubio od Kaspera Ruda, 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2, ali je pažnju privukao i sa nekoliko stvari tokom meča. Najbizarniji momenat viđen je poletkom drugog seta na 40:30 kada je izgubio poen. Na iznenađenje svih, naterao je sebe da uradi deset sklekova! Nije to bilo sve od mušičavog Francuza, jednom je u nastupu besa dva loptice raspalio ka tribinama i zaradio kaznu oduzimanja poena. Rud se žalio da je Mute to uradio dva puta i tražio je da mu se oduzme gem, na