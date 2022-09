Kremlj: Smatramo da Kadirov nastavlja da vodi Čečeniju

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da je upoznat sa izjavom čečenskog lidera Ramzana Kadirova da namerava da napusti funkciju šefa države, ali da se to još "nije materijalizovalo", što znači da će nastaviti da rukovodi tom republikom.

- Da, zaista smo videli tu izjavu, ali, ako ja to dobro razumem, to se još nije materijalizovalo. Za sada je naš stav da on nastavlja da rukovodi Čečenijom - kazao je Peskov.