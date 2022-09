U Evropu stiže uragan sa atlantika! Do petka u Srbiji poslednji trzaji leta, a onda preokret kakav niko nije očekivao: Temperatura drastično pada, spremite se za grmljavinske oluje

Prema vremenskoj prognozi meterologa Đorđa Đurića, Srbija će narednih dana biti pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, pa se očekuje da vreme bude sunčano i stabilno.

Sa jugozapada će sve više istovremeno jačati termički greben, pa se u sklopu njega očekuje priliv tople vazdušne mase. Đurić je najavio da će u Srbiji u ponedeljak biti umereno oblačno, ujutro ponegde sa maglom i niskom oblačnošću, dok se tokom dana očekuju sunčani periodi. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 16°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C. - U utorak, sredu i u četvrtak biće