Sutra do 28 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeološkog zavoda, sutra će u Srbiji po kotlinama i duž rečnih dolina, biti kratkotrajne magle, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano.

Vetar slab, istočni i jugoistočni, u brdsko-planinskim predelima promenljiv. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 26 do 28 stepeni. Za Beograd je najavljeno pretežno sunčano i toplo uz slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 16 stepeni, najviša dnevna oko 28 stepeni, prenosi Tanjug. U sredu i četvrtak jutra će biti sveža, po kotlinama i duž rečnih dolina ponegde s kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i