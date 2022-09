US open - Rubljov u četvrtfinalu

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se danas u svoje peto grend slem četvrtfinale, pošto je u osmini finala US opena pobedio Britanca Kamerona Norija sa 6:4, 6:4, 6:4.

Meč Rubljova i Norija, 11. i devetog tenisera sveta, trajao je nešto više od dva sata. Rus je u prva dva seta po jednom oduzimao servis rivalu i to mu je bilo dovoljno da povede sa 2:0. I u trećem setu je prvi stigao do brejka, poveo je sa 3:2, ali je Nori već u narednom gemu uzvratio i izjednačio rezultat. Odlučujući brejk na meču Rubljov je napravio u devetom gemu, da bi u narednom iskoristio drugu meč loptu. Rubljov će se za plasman u polufinale US opena boriti