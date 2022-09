Ministar objasnio: Rusija će nastaviti, Evropa se neće osloboditi – čak ni do 2027. godine

"Velika je verovatnoća da Evropa neće moći da se oslobodi ruskog gasa čak ni do 2027. godine".

To je saopštio ministar energetike Nikolaj Šuljginov za TASS i dodao da će Rusija nastaviti isporuku energetskih resursa prijateljskim državama i preusmeriti ih u slučaju da zemlje G7 postave limit za cenu ruske nafte i gasa. Evropska unija je postavila planove da smanji uvoz za dve trećine do kraja godine i isključi ruski gas u potpunosti do 2027. "Za taj cilj, oni moraju biti sigurni da će to moći da urade do 2027. Situacija sa cenama dokazuje da to nije tako