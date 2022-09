Preokret Sabalenke protiv Kolins za plasman u četvrtfinale

Arina Sabalenka je po treći put u karijeri pobedila Amerikanku Danijel Kolins na US Openu.

Beloruskinja se plasirala u četvrtfinale poslednjeg grend slema sezone posle dva sata i 29 minuta igre, 3:6, 6:3, 6:2. Nije to bio lak posao za polufinalistkinju US Opena iz prošle godine, prilično se mučila, a tokom meča se žalila i na problema sa povredom. Ipak je sve to uspela da prebrodi i prođe među osam najboljih. Kolinsova, kojoj je osmina finala najbolji rezultat u Njujorku, imala je svoju šansu, ali je nije iskoristila. Meč je počeo razmenom brejkova, ali