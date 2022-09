Rubljov: Tijafo će pokušati da iskoristi energiju sa tribina

Andrej Rubljov je posle odlične igre izborio plasman u četvrtfinale US Opena.

Rus je možda neočekivano lako pobedio Britanca Kamerona Norija, 6:4, 6:4, 6:4 i u meču za plasman u polufinače igraće sa Frensijom Tijafoom. "Danas je išlo sve onako kako sam želeo. Kao što sam recimo dobro servirao. I svaki puta kada mi je trebalo da on promaši, to je i činio. Sve je dakle bilo na mojoj strani. Povrh toga, igrao sam dobro, slao dobre udarce, pogađao vinere. Pobedio sam u tri seta što me čini jako srećnim", kaže Rubljov. Protiv Tijafoa, koji je