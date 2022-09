Nesvakidašnja pljačka u Prokuplju: Oteo 250.000 dinara čoveku koji se nalazio u parkiranom automobilu

Policija u Prokuplju je, po nalogu nadležnog tužilaštva, uhapsila V. K. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je 2. septembra ove godine u Prokuplju, oteo oko 250.000 dinara od muškarca koji se nalazio u parkiranom automobilu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.