MOSKVA - Velika je verovatnoća da Evropa neće moći da se oslobodi ruskog gasa čak ni do 2027. godine, a Rusija će nastaviti isporuku energetskih resursa prijateljskim državama i preusmeriti ih u slučaju da zemlje G7 postave limit za cenu ruske nafte i gasa saopštio je ministar energetike Nikolaj Šuljginov za TASS.

Evropska unija je postavila planove da smanji uvoz za dve trećine do kraja godine i isključi ruski gas u potpunosti do 2027. Za taj cilj, oni moraju biti sigurni da će to moći da urade do 2027. Situacija sa cenama dokazuje da to nije tako jednostavno. Evropa se teško može osloniti na bilo koga osim na SAD, koje povećavaju proizvodnju tečnog prirodnog gas (LNG) , rekao je Šuljginov. On je još izneo mišljenje da će predstojeća zima pokazati koliko je realno uverenje