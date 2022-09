Kirjos: Osećam se kao go*no – ovo je poražavajuće

Australijski teniser Nik Kirjos bio je razočaran nakon ispadanja u četvrtfinalu US opena.

On je izgubio od Karena Hačanova posle pet setova i više od tri i po časa tenisa – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4. Kirjos je imao šansu da u odsustvu najboljih stigne do prve Grend slem titule, ali mu se u tome isprečio ruski teniser. "Iskreno, nije me briga za druge turnire. Da li si bolji, da li si gori, to na Grend slemu nije važno. Ljude ne zanima da li imao dobar dan ili da li si igrao četiri ili pet setova ili da li si igrao jedan od najboljih mečeva na turniru.