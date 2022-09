Danas najtopliji dan, temperatura do 32 stepena: Popodne naoblačenje, a uveče preokret stižu pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji ujutro i pre podne pretežno sunčano, a od sredine dana se očekuje umereno naoblačenje, koje će tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

U većem delu zemlje zadržaće se suvo i dalje toplo, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, južni, na jugu Banata i na planinama ponegde i jak. Najniža temperatura od 11 do 20, najviša od 28 do 32 stepena. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i na zapadu Srbije jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu će danas biti najtopliji dan ove sedmice, a posle podne malo do umereno oblačno. Vetar umeren, južni. Najniža temperatura oko 20, najviša oko 32