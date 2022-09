U petak naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom

BEOGRAD: U Srbiju sutra stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se sa severa i zapada zemlje od sredine dana proširiti na ostale krajeve, dok će se samo na krajnjem jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 13 do 19 stepeni, a najviša od 26 na zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na planinama ponegde i jak, zapadni i jugozapadni. I u Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena za