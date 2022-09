US open – Žestoka kazna za Kirjosa!

Organizatori US opena odredili su kaznu Niku Kirjosu zbog nesportskog ponašanja u četvrtfinalu tog turnira, u kom je Australijanac izgubio od Karena Hačanova.

Kirjos je u porazu od Rusa sa 3:2 u setovima polomio dva reketa u besu što je, naravno, kažnjivo. Zbog toga će morati da plati 14.000 dolara i to je najveća kazna koju su organizatori u Njujorku izrekli ove godine. Kirjos je i ranije tokom turnira kažnjavan, ukupno je sakupio pet kazni "teških" 32.500 dolara. Ta suma će mu biti oduzeta od 473.200 dolara koliko je zaradio od novčanih nagrada na US openu. U polufinalu US opena igraće Karen Hačanov – Kasper Rud,