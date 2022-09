Nema predaje: Vučić se oglasio pred važan sastanak o KiM sa predstavnicima EU (foto)

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se pre početka sastanka o KiM sa predstavnicima EU.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Upravo razgovaram sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom i sa savetnicima za spoljnu i bezbednosnu politiku Republike Francuske i Savezne Republike Nemačke Emanuelom Bonom i Jensom Pletnerom. Uvek spreman na kompromisna rešenja u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom 1244