VIDEO: Izmenjena himna Velike Britanije: Posle 70 godina čulo se "Bože, čuvaj kralja"

Prvi put nakon smrti kraljice Elizabete II, danas je otpevana izmenjena himna Velike Britanije.

Himnu su otpevali okupljeni u katedrali Svetog Pavla u Londonu, nakon službe koja je održana u pomen na pokojnu kraljicu, prenosi Euronews Srbija. Himna sada glasi "Bože čuvaj kralja", dok se prethodnih 70 godina pevala uz sada već kultne stihove "Bože čuvaj kraljicu". Reči "bože čuvaj kralja" su poslednji put pevane 1952. godine, kada su promenjene nakon smrti kralja Džordža VI i krunisanja kraljice Elizabete. God Save The King: For the first time in over 70