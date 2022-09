Opravdali ulogu favorita – Slovenija "slomila" Belgiju u četvrtoj deonici!

Košarkaši Slovenije savladali su Belgiju sa 88:72 i tako se plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Izabranici Aleksandra Sekulića stigli su do pobede nad Belgijom teže nego što se očekivalo. Nisu Dončić i ekipa uspeli da slome rivala sve do poslednje četvrtine u kojoj su pokazali sav potencijal i stigli do velikog trijumfa. U sastavu Slovenije kao najefikasniji istakao se Luka Dončić sa 35 poena, Prepelič je postigao 13, Tobi 12, dok je Dragić upisao 11 poena. Najbolji igrači kod Belgijanaca su bili Lekomt sa 16 i Žile sa 15 poena. Pokazala je ekipa Aleksandra