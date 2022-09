Srbija ima jednog od najboljih na svetu! Evo prognoze iskusnog Italijana pred meč sa Srbijom

Jedan od najboljih košarkaša Italije, Nikolo Meli, izneo je svoja očekivanja pred utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva.

Srbija i Italija sastaju se u prvoj rundi nokaut faze u nedelju od 18 časova. To će biti prilika za našu reprezentaciju da se revanšira Azurima za poraz u kvalifikacijama za Olimpijske igre. "Imamo talenat, imamo iskustvo, ali Srbija ima više od nas. To su činjenice, ali je i to lepota košarke - sve je moguće. Srbija je mnogo više od Jokića. Jokić je glavni igrač, jedan od najboljih, ako ne i najbolji na svetu, ali tu su Micić, Lučić, Gudurić, Kalinić... Biće