"Teško mi je, Ne mogu više ni da plačem" Dejan Dragojević skrhan zbog Aleksandrinog ulaska u rijaliti, na ivici suza!

Dejan Dragojević se oprostio od devojke Aleksandre Nikolić, koja je večeras ponovo ušla u " Zadrugu", a oči su mi bile pune suza. - Volim te, mau! - govorio joj je Dejan Dragojević dok je ulazila u rijaliti i još jednom istakao da sigurno ne ulazi večeras u "Zadrugu". - Teško mi je! Ne mogu više ni da plačem...

Bio sam nervozan do juče, prihvatio sam to kao činjenicu. Život mi se stalno menja, tako mi je uvek. Puca mi glava - kazao je Dejan Dragojević pred našim kamerama. - Ne mogu da je gledam sad preko TV-a... Ako pobedi to je njena pobeda, nije moja, kako kažete. Ona se bori sad za majku, za neke njene stvari - dodao je Dragojević, koji je potom otišao za Veternik, u porodični dom. Kurir.rs/blic Bonus video: 03:29 Dejan o Aleksandrinom ušeću u Zadruzi 6 Kurir