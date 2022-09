Čehinje "kompletirale" Grend slem titule

Čehinje Barbora Krejčikova i Katerina Sinjakova odbranile su titulu na US openu u Njujorku.

One su u finalu savladale Keti Mekneli i Tejlor Taunsend posle preokreta – 3:6, 7:5, 6:1. Krejčikovoj i Sinjakovoj bilo je potrebno više od dva časa igre da stignu do trećeg Grend slema u sezoni. One su slavile ove godine na svim najvećim turnirima, osim na Rolan Garosu. Takođe, ovo je njihova šesta Grend slem titula u dubl konkurenciji. Falio im je samo US open da "kompletiraju" osvojene Grend slem titule, a sada su u tome i uspele. Nije im bilo lako u meču, koji