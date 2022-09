Dominantno osvojila US Open, pa poručila: Nebo je granica

Poljska teniserka Iga Švjontek istakla je da je ponosna na treći osvojeni Grend slem trofej u karijeri.

Iga Švjontek je rezultatom 2:0 (6:2, 7:6) savladala Ons Žaber i postala šampionka US Opena. Ujedno je postala i prva Poljakinja kojoj je ovo uspelo i to nakon nimalo lake borbe u sat i 53 minuta dugom meču. "Najviše sam ponosna na činjenicu da se mentalno ne slamam u važnim trenucima. Posle ovakvih mečeva, čak i ako izgubim, ne kajem se ni zbog čega jer znam da sam dala 100 posto. Ponosna sam i na to što – teniski gledano – imam više različitih rešenja i opcija