Hitno upozorenje RHMZ! Stiže nevreme: Evo u kojim delovima Srbije će da pljušti, kiša i u Beogradu

RHMZ je za danas najavio svežije vreme, promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 21°C na severu do 26°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša ponegde na jugu i jugoistoku Srbije. Sada je RHMZ objavio novo upozorenja za Beograd. "Oblačnost koja na području Beograda uslovljava slabu kišu, u narednom satu premeštaće se niz Dunav ka Smederevu. U naredna dva sata kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na