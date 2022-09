"Ako EU smanji kupovinu ruske nafte..."

Vašington -- Američka ministarka finansija Dženet Jelen upozorila je da bi u SAD moglo da dođe do skoka cena gasa tokom zime.

Ona je rekla da bi to moglo da se desi ako Evropska unija značajno smanji kupovinu ruske nafte. "To je rizik koji pokušavamo da rešimo odlukom o ograničenju cena" za uvoz ruskih energenata, rekla je Jelen za Si-En-En, prenosi Rojters. Plan Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja (G7) o ograničenju cena predlaže članicama da uskrate osiguranje, posredovanje, finansiranje i druge usluge za transport ruske nafte ako njena cena bude iznad ograničenja koje one