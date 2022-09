Država poziva Austrijance da se tuširaju a ne kupaju u kadi i rade od kuće

BEČ – Ministarka energetike Austrije Leonore Gevesler zbog energetske krize želi da uvede obavezujuće mere štednje i poručuje da predstojeća zima neće biti kao ranije.

Jedna od mera je i da javne ustanove mogu biti grejane samo do 19 stepeni. To, kazala je, u izjavi dnevniku „Klajne cajtung”, i dodala da odluka neće važiti za škole i bolnice, kao i za opštine i ministarstva. Takođe, kazala je da razmišlja o uvođenju zabrane svetlećih reklama posle 22 sata. „Mnogi građani razumeju da je to pametno”, ocenila je Gevesler. Isto tako namerava da zabrani grejalice za bašte, koje koriste pre svega ugostiteljski objekti tokom hladnijih