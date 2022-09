Novi Đokovićev pad na ATP listi

Tenis ima novog “kralja” – Karlos Alkaras od ponedeljka je prvi na ATP listi najboljih tenisera sveta.

Španac je sa 19 godina i tri meseca postao najmlađi teniser u istoriji koji je stigao do prvog mesta i sada, sa osvojenih 1.640 bodova, stigao je do brojke od 6.740. Drugi je Kasper Rud, poraženi iz finala US opena, sa 5850 bodova. Rafael Nadal je mogao da bude na vrhu, ali je ispao prerano, osvojio je samo 180 i sada je treći sa 5.810 bodova. Četvrti je Danil Medvedev koji je izgubio 1.820 bodova, dok potom slede Aleksander Zverev sa 5.040 i Stefanos Cicipas sa