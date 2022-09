BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će od januara iduće godine minimalna cena rada u Srbiji biti 230 dinara po satu, odnosno 40.020 dinara mesečno. On je na konferenicji za novinare posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta rekao da je to najveće procentualno povećanje minimalne zarade do sada, od 14,3 odsto.