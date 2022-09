Danas sunčano vreme sa temperaturom do 26 stepeni

Danas će biti pretežno sunčano, samo je ponegde u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Ujutru će biti sveže, po kotlinama je moguća kratkotrajna magla. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od šest do 13, a najviša od 23 do 26 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 13, a najviša oko 24 stepena.