Šolc: Nemačka će do kraja 2023. biti nezavisna od ruskog gasa

Nemačka bi trebalo da do kraja sledeće godine u potpunosti bude nezavisna od ruskog gasa, a ni ove zime neće biti nestašica tog energenta, uzjavio je danas nemački kancelar Olaf Šolc.

"Mi smo dobro pripremljeni za ovu zimu i to je pozitivna poruka", rekao je Olaf Šolc na kongresu Udruženja nemačkih poslodavaca u Berlinu. On je dodao da se ne očekuje nestašica gasa zbog dobre popunjenosti kapaciteta od trenutno 86 odsto, prenosi Hina. "Gradnja LNG terminala napreduje i mi ćemo gas uvoziti od SAD, Norveške i drugih zemalja", rekao je on. Kancelar je međutim kao problem naveo visoku cenu energenata. S tim u vezi je pozdravio najnoviju odluku