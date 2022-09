Petković: Napad na srpskog mladića je pokušaj ubistva

Direktor Kancelarije za KIM Petar Petković saopštio je danas da su ga lekari u KBC Kosovska Mitrovica izvestili da činjenica da je srpski mladić Nemanja Mitrović (19) iz Babinog Mosta kod Obilića uboden u predelu vrata jasno ukazuje da je reč o pokušaju ubistva.

Petković je na Tviteru naveo da će Kancelarija za KiM pružiti pravnu pomoć porodici kako bi lokalni Albanac iz porodice Šabani odgovarao za svoja zlodela. On je objavio da je razgovarao sa ocem napadnutog Nemanje Mitrovića i da su oni zabrinuti jer lokalni Albanac iz porodice Šabani godinama nekažnjeno teroriše Babin Most. „Lekari u KBC u KM su me izvestili da činjenica da je Nemanja uboden u predelu vrata jasno ukazuje da je reč o pokušaju ubistva. Nemanja će, kao