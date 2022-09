Uhapšen zbog silovanja polaznica škole jahanja

Beogradska policija uhapsila je M.Đ. (68), zaposlenog u jednom konjičkom klubu u Barajevu, osumnjičenog za više silovanja, pokušaja silovanja i nedozvoljenih polnih radnji nad polaznicama te škole.

On je, kako policija sumnja, u decembru 2010. godine, silovao maloletnu devojku a osam godina kasnije pokušao da siluje još jednu maloletnicu. Policija ga tereti da je od 2013. do 2021. godine, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela pet polaznica škole jahanja, od kojih su dve u to vreme bile deca a jedna maloletna. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, prenosi Beta.