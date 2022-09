Mali: Minimalna zarada od 1. januara 40.020 dinara mesečno

Od 1. januara minimalna cena rada u Srbiji biće 230 dinara po satu, odnosno 40.020 dinara mesečno, što je povećanje od 14,3 odsto, objavio je ministar finansija Siniša Mali posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta.

Na konferenciji za medije posle sednice SES on je objasnio da je to procentualno gledano najveće povećanje do sada. Dodao je da je takva odluka države balans između zahteva sindikata i poslodavaca, kao i nastojanja da se zaštiti standard zaposlenih, ali i da budu sačuvana radna mesta. Mali je rekao i da je na taj način očuvan trend povećanja minimalne zarade koja su mnogo veća od inflacije. Rekao je da država preuzima na sebe teret troška koji će poslodavci, pa i