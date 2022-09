Temperatura će rasti do četvrtka: U petak pljuskovi s grmljavinom, stižu nam jesenje kiše s peskom iz sahare!

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će danas i sutra biti pretežno sunčano, a temperature će biti više u odnosu na današnji dan.

Prema njegovim proračunima maksimalna temperatura u sredu biće do 30°C, a četvrtak će biti najtoplji dan ove sedmice. To će biti i poslednji najtopliji dan ovog kalendarskog leta, ako ne i ove sezone. Maksimalna temperatura biće od 27 do 33°C, u Beogradu oko 30°C. Kako je objasnio, lepo vreme koje imamo danas i kakvo će biti naredna dva dana, promeniće se prvo u severnim i severozapadnim delovima zemlje u četvrtak krajem dana. Ista promena zahvatiće ostatak zemlje