U Srbiju stiže pravo jesenje vreme: Meteorolog otkriva kakva nas prognoza čeka do kraja septembra i gde će pasti prvi sneg

Sa severa Afrike, preko Mediterana, pristiže veoma topla vazdušna masa, zbog čega je Srbija od danas pod uticajem termičkog grebena na visini, zbog čega se u sredu biti osetno toplije.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će vreme danas biti pretežno sunčano, uz pojačanje jugozapadnog vetra, koji će biti fenskog efekta. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 31°C, dok je jutros u Sjenici bilo 3°C, a u pojedinim gradovima Srbije 8°C. - U četvrtak će se iznad našeg područja i dalje prostirati greben sa jugozapad, ali će sve više jačati snažan ciklon sa severa Evrope. Počeće narušavanje grebena nad našim područjem. To će se ogledati u