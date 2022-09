Danas pretežno sunčano i toplije vreme

U Srbiji danas pretežno sunčano i osetno toplije vreme, na severu i zapadu uz malu i umerenu oblačnost, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Jutro sveže. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, posle podne povremeno i jak. Najniža temperatura od sedam do 16, a najviša od 28 do 32. U Beogradu sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 31.