Uhapšen policijski službenik i još četvoro zbog pranja novca

NIŠ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su pet osoba zbog postojanja sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca, saopštio je danas MUP.

Uhapšeni su A. H. (1989) policijski službenik PU Niš, faktički suvlasnik privrednih društava "Cash help" i "Cash help plus" doo iz Niša, S. H. (1965) formalni vlasnik i odgovorno lice u tim privrednim društvima, M. J. (1983) faktički suvlasnik i J. M. (1988) i T. S. (1992) zaposlene u navedenim privrednim društvima. Osumnjičeni A. H. se tereti da je u dužem vremenskom periodu, zajedno sa S. H. i M. J. posredstvom J. M. i T. S. davao kredite fizičkim licima bez