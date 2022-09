RHMZ: Još danas

Beograd -- U Srbiji će danas u toku većeg dela dana biti malo do umereno oblačno, suvo, vetrovito i još malo tollije.

Posle podne i uveče se u Vojvodini, a ponegde i u centralnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Vetar umeren i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 21, najviša od 29 do 34 stepena. I u Beogradu danas u toku većeg dela dana malo do umereno oblačno, suvo i toplo.Posle podne, uveče ili u toku noći u pojedinim delovima grada ili okoline uz jači razvoj oblačnosti, moguć je i