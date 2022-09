Vučić: Govorili su da Srbija nikada neće razumeti koliko je ljudi s ove strane Drine vole. Ja sada kažem...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je početak gradnje deonice auto-puta od Rače do Bijeljine mnogo važan i za Bijeljinu i za RS i Srbiju.

"Volim Semberiju, Bijeljinu i Republiku Srpsku, poštujem naravno BiH. Ovo nema veze sa političarima nego sa narodom. Srbija će 80% učestvovati u gradnji ove deonice. Mi smo i most preko Save izgradili i to je mnogo važno kada vi iz Bijeljine za sat i deset minista stignete do Beograda", kazao je Vučić, gostujući u Dnevniku 2 BN TV. On je naglasio da kada otvorimo granice, a moraćemo ih, kaže on, otvoriti – da li kroz Otvoreni Balkan ili kako god – to će biti