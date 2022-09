Vučić: Važno da postoji jedinstvo u narodu

BIJELjINA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom sednice Skupštine o izveštaju o pregovorima sa privremenim institucijama u Prištini, da je važno da postoji jedinstvo u narodu.

Na pitanje novinara da prokomentariše činjenicu da nije bilo jedinstva u skupštini, odgovorio je da je važno da ima jedinstva u narodu. „Ljudi su sve videli i to je u redu”, dodao je on. Na pitanje da li je umoran posle 25 sati provedenih u Skupštini, odgovorio je odrično. „Nisam umoran”, kazao je on pred svečano otvaranje radova na deonici autoputa od Bijeljine do Rače.