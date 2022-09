Francuzi se poklonili crno-beloj legendi: Presednik Nice u društvu Bjekovića, Vučelića i Vazure

UOČI večerašnjeg meča drugog kola D grupe Lige konferencija između Partizana i Nice u Humskoj su se sastali predsednik FK Partizan Milorad Vučelić, generalni direktor crno-belih Miloš Vazura, zamenik predsednika FSS Nenad Bjeković i predsednik Nice Žan-Pjer River.

Tom prilikom River je Bjekoviću, kao legendi Partizana i Nice, uručio dres sa brojem devet francuskog kluba. Podsetimo, Nenad Bjeković je od 1969. do 1976. nastupao za Partizan, iz kog je prešao u Nicu. Bjeković je za francuski klub nastupao do 1981. godine i kraja igračke karijere, a 2013. proglašen je za fudbalera veka u Nici. Funkcioner FS Srbije je, inače, od 1987. do 1989. godine bio i trener Nice. Fudbaleri Partizana i Nice sastaju se