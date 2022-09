Prajd ima novu rutu? Predata peticija

Organizatori Evroprajda su predali Vladi Srbije peticiju sa 27.000 potpisa u kojoj se traži održavanje Prajda.

Od predsednika i premijerke se traži da "omoguće održavanje Evroprajda 2022. onako kako je to planirano". Saopštili su i novu rutu subotnje šetnje – od Ustavnog suda do Tašmajdana, prenose beogradski mediji. Miletić je na vanrednoj konferenciji za medije ispred Vlade Srbije rekao da će se najavljena šetnja sutra desiti i da predstavnici Evroprajda instistiraju na tome da se održi u formatu u kome je predviđena. On je naveo da će večeras i sutra u 18.00 časova biti