Za uštedu kilovata RAČUN MANJI I do 30 ODSTO: Vlada Srbije danas zvanično usvojila popuste za domaćinstva koja smanje potrošnju struje

Vlada Srbije usvojila je danas zaključak da domaćinstva koja budu uštedela struju u odnosu na isti mesec prošle godine više od pet do 20 odsto dobiju popust 15 odsto, saznaje Tanjug.

Ako ušteda kilovata bude veća od 20 do 30 odsto, građanima će biti umanjen račun 20 odsto, a ako je ušteda veća od 30 odsto popust će biti 30 odsto. To će važiti u periodu od oktobra do kraja marta 2023. godine.