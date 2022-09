Mesi: "Federer je genije!"

Fudbaler Pari Sen Žermena Lionel Mesi rekao je danas da je švajcarski teniser Rodžer Federer genije i primer za svakog sportistu. "Genije, jedinstven u istoriji tenisa i primer za svakog sportistu.

Sve najbolje u tvojoj novoj fazi, nedostajeće nam da Vas gledamo na terenu i uživamo", naveo je Mesi na društvenim mrežama. Federer (41) je u četvrtak najavio da će posle Lejver kupa završiti karijeru. To takmičenje na programu je od 23. do 25. septembra u Londonu. On nije igrao od prošlogodišnjeg Vimbldona nakon što je treći put podvrgnut operaciji kolena. Još jedna velika šampionka Serena Vilijamsimala je šta da poruči novom penzioneru Federeru.