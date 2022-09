Detaljan spisak: Koje ulice će sutra biti zatvorene

Povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana u subotu, 17. septembra ispred Doma Narodne skupštine od 10 časova, u centru grada će doći do izmena u režimu saobraćaja, objavilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Zatvaraju se pojedine ulice 16. septembra od 16.00 do 19.00 časova i na dan svečanosti 17. septembra, od 08.00 do 14.30 časova. Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: Trg Nikole Pašića (u celini do Terazija),Dečanska (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), - Takovska (od ugla sa Kosovskom do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša), - Bulevar kralja Aleksandra (od raskrsnice sa Crkvom Svetog Marka do raskrsnice Trg Nikole