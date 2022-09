Objavljene nove cene goriva – benzin jeftiniji za tri dinara, dizel za dinar i po

Nova maksimalna cena evrodizela na pumpama je 216 dinara, dok benzin košta 174 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine.

U odnosu na prethodnu sedmicu, benzin je jeftiniji za tri dinara, dok je cena dizela niža za dinar i po. Nove cene će biti na snazi od danas u 15 časova do petka, 23. septembra u 15 časova, naveli su iz Ministarstva trgovine. Vlada Srbije je na sednici 30. avgusta usvojila i izmene Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, koja će važiti do 30. septembra Kako je saopštilo Ministarstvo trgovine, to znači da će Vlada Srbije i u narednih mesec dana određivati