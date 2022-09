Vulin u Urgentnom centru obišao povređene policajce

BEOGRAD: Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u pratnji ministra zdravlja Zlatibora Lončara, načelnika Uprave policije Dejana Bojovića i komandanta Interventne jedinice 92 Dušana Ninkovića, obišao je večeras u Urgentnom centru povređene pripadnike policije koji su tokom čuvanja javnog reda i mira danas u Beogradu zadobili telesne povrede.

Ministar Vulin zahvalio je svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su danas, kao i svakog puta, časno, efikasno i profesionalno obavljali svoj posao, saopšteno je iz MUP-a. ''Još jednom su srpski policajci, baš kao i mnogo puta do sada, pokazali da svojim radom i požrtvovanošću zaslužuju svaku pohvalu i poštovanje našeg društva. Zahvaljujem se svim pripadnicima