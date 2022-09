Predsednik Vučić se sastao sa američkim ambasadorom Hilom: Razgovarali o aktuelnim temama

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hilom.

"Razgovarao sam sa ambasadorom Hilom o aktuelnim temama, ali i o predstojećoj poseti Njujorku povodom Generalne debate 77. zasedanja Skupštine UN i brojnim sastancima koje ću tom prilikom imati sa visokim zvaničnicima američke administracije", napisao je predsednik na Instagramu. (Kurir.rs) Kurir