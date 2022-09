Miletić: Policija je odobrila Paradu ponosa od Ustavnog suda do Tašmajdana

Jedan od organizatora "Evroprajda 2022" Goran Miletić izjavio je danas da će u 17 časova ispred Ustavnog suda Srbije biti održan protest pripadnika LGBT populacije, a da će posle toga biti organizovana šetnja do stadiona na Tašmajdanu gde će biti održan koncert.

Miletić je agenciji Beta kazao da je MUP zabranio planiranu šetnju od skupštine Srbije do Kalemegdana, ali da je u međuvremenu odobrena šetnja od Ustavnog suda do Tašmajdana. Dodao je da je saopštenje MUP-a u kome se navodi da danas neće biti održane nedozvoljene šetnje, pogrešno protumačeno. "Mi smo MUP-u prijavili šetnju novom trasom od Ustavnog suda do Tašmajdana i dobili saglasnost za taj predlog. Očekujem da će svi učesnici Parade ponosa biti bezbedni i da će