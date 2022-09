Završena šetnja učesnika Evroprajda, blokiran centar Beograda, zbog incidenata MUP priveo 31 izgrednika

Učesnici Evroprajda završili su šetnju od zgrade Ustavnog suda do Tašmajdana, gde će biti održan koncert. Prethodno su zabeleženi incidenti. Protivnici manifestacije okupili su se kod Hrama Svetog Save. Policija je potisnula manju grupu građana koji nose verska obeležja i protive se održavanju Evroprajda od Glavne pošte niz Takovsku ulicu do zgrade RTS-a. U centru Beograda je veliki broj pripadnika policije. MUP priveo 31 izgrednika. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će svi biti bezbedni tokom

Učesnici šetnje okupljaju se na Tašmajdanu Učesnici šetnje u okviru Evroprajda okupljaju se na stadionu Tašmajdan, gde je planirano održavanje koncerta. Učesnici šetnje okupljaju se na Tašmajdanu (Foto: RTS) Izveštaji Tihane Bajić i Zorana Slepčevića (18.20) Your browser does not support the video tag. Zadržan mladić zbog sumnje da je napao policajca, kod sebe imao nož i sekiru V. V. (27) iz Niša zadržan je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje